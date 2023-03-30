Курс евро впервые с 20 апреля 2022 года поднялся выше 84 рублей

По состоянию на 15:28 мск 30 марта, европейская валюта подорожала на 0,24% - до 84,005 рубля. Через несколько минут евро ускорил рост ещё на 0,31% - до 84,06 рубля.

Курс американского доллара наоборот упал на 0,06% - до 77,11 рубля.

Ранее Центробанк России разрешил вывозить за рубеж наличную валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов, сообщает НСН.

