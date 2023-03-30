Курс евро впервые с 20 апреля 2022 года поднялся выше 84 рублей
30 марта 202315:44
Курс евро впервые с 20 апреля 2022 года превысил отметку в 84 рубля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи.
По состоянию на 15:28 мск 30 марта, европейская валюта подорожала на 0,24% - до 84,005 рубля. Через несколько минут евро ускорил рост ещё на 0,31% - до 84,06 рубля.
Курс американского доллара наоборот упал на 0,06% - до 77,11 рубля.
Ранее Центробанк России разрешил вывозить за рубеж наличную валюту на сумму свыше 10 тысяч долларов, сообщает НСН.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru