Центробанк РФ на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Центробанк РФ объявил о продлении до 30 сентября 2023 года введённых ранее ограничений для физических лиц на перевод средств в зарубежные банки.

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Как говорится в сообщении регулятора, резидентам из дружественных стран по-прежнему будет доступна возможность в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных финансовых организациях не более одного млн долларов, в том числе эквивалента этой суммы в другой валюте.

«Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тысяч доларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте», - отметил ЦБ.

Для физлиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, и юрлиц из таких государств, также сохранили запрет на перевод средств за рубеж, за исключением иностранных компаний, «находящихся под контролем российских юридических или физлиц».

Ранее Центробанк РФ на шесть месяцев продлил ограничения на торговлю заблокированными иностранными бумагами для защиты прав и интересов инвесторов и минимизации рисков, сообщает RT.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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