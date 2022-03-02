Резидентам разрешат оплачивать услуги и товары за рубежом в рублях и валюте

Российские резиденты сохранят возможность приобретать товары за границей, оплачивать услуги, в том числе коммунальные и медицинские, обучение в рублях и в иностранной валюте. Такое пояснение распространил Центробанк РФ.

Регулятор уточнил правила действия указа президента России от 28 февраля нынешнего года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Как пояснил ЦБ, документ не вводит запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, самозанятые) платежей в пользу нерезидентов как в отечественной валюте, так и в иностранной на вышеперечисленные цели.