Резидентам разрешат оплачивать услуги и товары за рубежом в рублях и валюте
Российские резиденты сохранят возможность приобретать товары за границей, оплачивать услуги, в том числе коммунальные и медицинские, обучение в рублях и в иностранной валюте. Такое пояснение распространил Центробанк РФ.
Регулятор уточнил правила действия указа президента России от 28 февраля нынешнего года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
Как пояснил ЦБ, документ не вводит запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, самозанятые) платежей в пользу нерезидентов как в отечественной валюте, так и в иностранной на вышеперечисленные цели.
Регулятор также пояснил, что запрет на перечисление денежных средств в иностранной валюте на свои счета, открытые в банках, расположенных за пределами РФ, не распространяется на российские банки.
Владимир Путин подписал указ в ответ на санкции, введённые против России из-за проведения специальной военной операции на Украине. Наряду с обязательной продажей экспортерами 80% валютной выручки вводится еще ряд мер валютного контроля.
Так, с 1 марта запрещены валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа.
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