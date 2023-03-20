Reuters: власти Турции составили список запрещенных к поставке в Россию товаров
Турецкие власти направили компаниям список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, передает Reuters.
Запрет на поставку в РФ определенных товаров начал действовать 1 марта, сообщило агентство со ссылкой на председателя Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу.
Ограничения на экспорт агентству подтвердили два анонимных источника. Власти Турции заверили Евросоюз, что не будут поставлять в Россию товары, оказавшиеся под санкциями ЕС, США и Великобритании.
В начале февраля американское агентство Bloomberg сообщило, что США требуют от Турции прекратить поставки в РФ ряда товаров. По данным журналистов, речь идет о продукции, которая помогает России продолжать спецоперацию на Украине, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Калужская область заняла третье место по зарплатам в Центральном федеральном округе
- Правительство отменило продление срока пребывания в России украинцев из Донбасса
- Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству в области навигации
- Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились спустя 4,5 часа
- Небензя: Россия вернет детей на Украину, когда там будет безопасно
- Возможная преемница Лошак возмутилась из-за признания Земфиры иноагентом
- Reuters: власти Турции составили список запрещенных к поставке в Россию товаров
- Украина получила норвежские танки Leopard 2
- Галанин: Самое главное, что Шевчук остался в России
- У суда на Манхэттене появились ограждения после сообщений о преследовании Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru