Reuters: власти Турции составили список запрещенных к поставке в Россию товаров

Запрет на поставку в РФ определенных товаров начал действовать 1 марта, сообщило агентство со ссылкой на председателя Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Текделиоглу.

Ограничения на экспорт агентству подтвердили два анонимных источника. Власти Турции заверили Евросоюз, что не будут поставлять в Россию товары, оказавшиеся под санкциями ЕС, США и Великобритании.



В начале февраля американское агентство Bloomberg сообщило, что США требуют от Турции прекратить поставки в РФ ряда товаров. По данным журналистов, речь идет о продукции, которая помогает России продолжать спецоперацию на Украине, пишет НСН.

