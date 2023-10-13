Цена нефти Brent выросла до $90 за баррель

Стоимость нефти марки Brent достигла $90 за баррель впервые с начала октября. За пятницу цена выросла на 4,56%.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 4,57% - до $86,75.

Вице-премьер России Александр Новак в интервью BFM выразил уверенность, что установленный Западом на уровне $60 за баррель потолок цен на нефть из РФ не отменяет в ближайшее время, передает «Радиоточка НСН».

