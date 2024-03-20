Reuters: в Индии отказалась от поставок нефти из РФ судами «Совкомфлота»

Индийская компания Reliance Industries отказалась от покупки российской нефти, перевезенной танкерами попавшего под санкции США «Совкомфлота». Об этом сообщило агентство Reuters.

Стоимость нефти марки Brent превысила $87

Индийская компания потребовала, чтобы новые партии российской нефти сорта Urals не доставлялись танкерами «Совкомфлота». Отмечается, что от судов российского перевозчика планируют отказаться и другие индийские нефтепереработчики.

В феврале США внесли «Совкомфлот» и 14 его нефтетанкеров под блокирующие санкции.

По данным Bloomberg, в марте Китай намерен импортировать рекордные объемы нефти из РФ. Ежедневно КНР получает из России около 1,7 миллиона баррелей сырья, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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