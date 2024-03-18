Стоимость нефти марки Brent превысила $87

По состоянию на 21:46 мск, стоимость барреля росла до $87,01. За день цена фьючерса увеличилась на 1,96%.

Отмечается, что такого ценового уровня нефть Brent достигла впервые с 3 ноября 2023 года.

По данным Bloomberg, до конца марта Китай намерен импортировать рекордные объемы нефти из России. Отмечается, что ежедневно КНР получает из РФ более 1,7 миллиона баррелей сырья, передает «Радиоточка НСН».

