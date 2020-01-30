Reuters: «Транснефть» сталкивается с претензиями на сумму около $1 млрд

Российская компания «Транснефть» сталкивается с претензиями на сумму до $1 млрд, связанными с загрязненной нефтью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в отрасли.

Ранее до 5 млн тонн российской нефти было загрязнено по пути в центральную Европу по трубопроводу Дружба. Органические хлориды были обнаружены в экспортных потоках нефти в конце апреля прошлого года. Оператор трубопровода Дружба «Транснефть» выделила 23 млрд рублей ($371 млн) на компенсацию, связанную с испорченной нефтью.

Как пишет агентство, согласно многочисленным нефтяным компаниям, отраслевым и торговым источникам, а также собственным расчетам Reuters, требования покупателей нефти в среднем составляют порядка 30-40 долларов за баррель или почти $1 млрд.

Транснефть не ответила на запрос о комментарии, уточняет агентство.





