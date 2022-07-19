Reuters: поставки газа по «Северному потоку» возобновят 21 июля

Поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» возобновятся 21 июля, в соответствии с расписанием обслуживания, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Латвия запретила поставки газа из России с 2023 года

Собеседники агентства напомнили, что газопровод был остановлен 11 июля на ежегодное техническое обслуживание, после возобновления работы его пропускная способностью составит менее 160 млн кубометров в сутки.

«Газпром» вернётся к уровням, которые были до 11 июля», — подчеркнул один из источников Reuters.

Ранее «Газпром» возобновил прокачку газа по газпроводу «Турецкий поток» после окончания планового техобслуживания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Российский ГазГазГазопроводСеверный ПотокГазпром
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры