Reuters: поставки газа по «Северному потоку» возобновят 21 июля
Поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» возобновятся 21 июля, в соответствии с расписанием обслуживания, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства напомнили, что газопровод был остановлен 11 июля на ежегодное техническое обслуживание, после возобновления работы его пропускная способностью составит менее 160 млн кубометров в сутки.
«Газпром» вернётся к уровням, которые были до 11 июля», — подчеркнул один из источников Reuters.
Ранее «Газпром» возобновил прокачку газа по газпроводу «Турецкий поток» после окончания планового техобслуживания.
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