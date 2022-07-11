Reuters: Литва увеличила ограничения на транзит в Калининград

Власти Литвы расширили список товаров, запрещенных к транзиту на территорию Калининградской области через ЕС, сообщает Reuters.

С 18 июня Вильнюс прекратил транзит в Калининградскую область подсанкционных грузов, что составило почти 50% от всех перевозок. Так, для провоза были запрещены продукты из чугуна и стали, реактивное топливо, товары для авиа и космической промышленности и некоторые другие категории.

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Теперь для транзита также запрещены цемент, древесина, спирт и промышленные химикаты на спиртовой основе.

Ранее депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия может экономически уничтожить Литву в ответ на транспортную блокаду Калининграда.

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ФОТО: РИА Новости
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