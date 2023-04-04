Reuters: госбанк Индии перестал проводить платежи за нефть выше потолка цен
Индийский государственный банк Bank of Baroda отказался проводить платежи за российскую нефть по цене выше установленного Западом потолка цен, передает Reuters.
Нефтеперерабатывающие заводы Индии ранее расплачивались за российское «черное золото» в дирхамах ОАЭ. Они приобретали нефть из РФ по ценам выше установленных Западом ограничений.
По данным Reuters, руководство Bank of Baroda, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, сочло схему слишком рискованной. В финансовой организации опасаются вторичных санкций Запада.
Агентство отмечает, что банк сообщил о своем решении в марте. Некоторые из клиентов уже столкнулись с отказами.
Власти Индии ранее потребовали от банков и трейдеров соблюдать потолок цен на российскую нефть, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru