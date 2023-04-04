Reuters: госбанк Индии перестал проводить платежи за нефть выше потолка цен

Нефтеперерабатывающие заводы Индии ранее расплачивались за российское «черное золото» в дирхамах ОАЭ. Они приобретали нефть из РФ по ценам выше установленных Западом ограничений.

По данным Reuters, руководство Bank of Baroda, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, сочло схему слишком рискованной. В финансовой организации опасаются вторичных санкций Запада.

Агентство отмечает, что банк сообщил о своем решении в марте. Некоторые из клиентов уже столкнулись с отказами.

Власти Индии ранее потребовали от банков и трейдеров соблюдать потолок цен на российскую нефть, сообщает «Радиоточка НСН».

