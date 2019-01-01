Ретейлеры взбунтовались против ЦБ из-за системы быстрых платежей
Ретейлеры пригрозили отказаться от участия в системе быстрых платежей, так как опасаются, что тариф за осуществление платежей по QR будет составлять 0,7% , сообщают «Ведомости». Свои опасения ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) выразили в письме, направленном на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Тарифный коридор предусматривает комиссию от 0,2 до 0,7%, отмечает RT. Однако участники рынка считают, что банки будут использовать максимально возможную ставку.
В этом случае пользоваться системой никто не будет, и она умрет, не успев родиться, предупредили ретейлеры.
В свою очередь представители ЦБ заявили, что уже нашли некое компромиссное решение.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в интервью НСН заявил, что низкие зарплаты россиян могут обернуться уличными протестами.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Крыму ответили штабу Зеленского на идею о «национальной автономии»
- МиГ-29 пропал во время полета над Каспийским морем
- Трейлер российского «Чернобыля» взбесил пользователей
- Народ нищает, влезает в долги и мечтает о нормальной зарплате
- Мировые новости на завтрак: Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке из-за протестов