Ретейлеры взбунтовались против ЦБ из-за системы быстрых платежей

Ретейлеры пригрозили отказаться от участия в системе быстрых платежей, так как опасаются, что тариф за осуществление платежей по QR будет составлять 0,7% , сообщают «Ведомости». Свои опасения ассоциации компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) выразили в письме, направленном на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Тарифный коридор предусматривает комиссию от 0,2 до 0,7%, отмечает RT. Однако участники рынка считают, что банки будут использовать максимально возможную ставку.

В этом случае пользоваться системой никто не будет, и она умрет, не успев родиться, предупредили ретейлеры.

В свою очередь представители ЦБ заявили, что уже нашли некое компромиссное решение.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в интервью НСН заявил, что низкие зарплаты россиян могут обернуться уличными протестами.

