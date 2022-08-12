СМИ: Параллельный импорт из ЕАЭС в Россию оказался под угрозой

Параллельный импорт электронной техники из ЕАЭС в Россию оказался под угрозой из-за роста сезонного спроса, сообщил «КоммерсантЪ».

По словам дистрибьюторов и ритейлеров, по параллельному импорту в Россию доставляют только излишки продукции из ЕАЭС. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов уточнил, что в ЕАЭС уже отсутствуют запасы продукции, которые можно было бы без ущерба для внутренних потребителей отправить в Россию. К тому же, посредники из третьих стран завышают цены на технику, полагая, что отечественный посредник «купит все что угодно».

По словам Погудалова, игроки не станут реализовывать продукцию на российский рынок в ущерб себе в поисках компромисса между «желанием заработать и необходимостью обеспечить товаром свои страны». В связи с этим российские участники рынка выражают опасение, что возникнет дефицит электроники ушедших брендов.

При этом собеседник издания усомнился в том, что в России будет тотальный дефицит электроники, однако утверждает, что «отдельные премиальные бренды могут исчезнуть из магазинов». Алексей Погудалов выразил надежду, что в будущем нехватку покроют аналоги из азиатских стран, например, из Азии и Турции.

Ранее глава проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил "Радиоточке НСН", что параллельный импорт пока не повлиял на улучшение ситуации на авторынке.

