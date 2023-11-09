Рестораны в РФ заставят включать в меню российское вино

Рестораны и другие заведения общественного питания могут обязать включать винную продукцию отечественного производства в свои алкогольные карты. Министерство промышленности и торговли предлагает прописать такую норму в законодательстве.

Инициативу ведомства озвучил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на Российском винодельческом форуме. Чиновник привёл статистику, согласно которой, в винных картах ресторанов крупных городов представленность отечественного вина увеличилась на сегодня почти в три раза.

Пить или не пить? Российский рынок вина меняет структуру

Однако, по словам Евтухова, этого все равно недостаточно, хотя реализация российского вина в общепите растёт быстрее, чем в магазинах. Согласно экспертным оценкам, в ретейле отечественные тихие вина занимают 52%, игристые - 65-68%.

Сейчас в Госдуме идёт подготовка законопроекта о формировании в торговых сетях «российской полки» - отдельной зоны для размещения непродовольственных товаров отечественных производителей. По словам Евтухова, для общепита может быть разработан аналог такой «полки».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России скоро могут вообще исчезнуть испанские, итальянские и французские вина из недорогого сегмента. Из-за увеличения ввозных пошлин с 1 августа импортеры стали отказываться от закупок вина дешевле 700 рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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