Рестораны в РФ заставят включать в меню российское вино

Однако, по словам Евтухова, этого все равно недостаточно, хотя реализация российского вина в общепите растёт быстрее, чем в магазинах. Согласно экспертным оценкам, в ретейле отечественные тихие вина занимают 52%, игристые - 65-68%.

Сейчас в Госдуме идёт подготовка законопроекта о формировании в торговых сетях «российской полки» - отдельной зоны для размещения непродовольственных товаров отечественных производителей. По словам Евтухова, для общепита может быть разработан аналог такой «полки».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России скоро могут вообще исчезнуть испанские, итальянские и французские вина из недорогого сегмента. Из-за увеличения ввозных пошлин с 1 августа импортеры стали отказываться от закупок вина дешевле 700 рублей.

