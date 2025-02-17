Решетников заявил о замедлении темпов роста экономики в ряде отраслей
17 февраля 202513:03
Рост экономики России перестал быть фронтальным, темпы роста в ряде отраслей замедлились. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на коллегии Минэкономразвития РФ.
По словам министра, уже наблюдаются первые признаки охлаждения в экономике. По итогам ноября и декабря наблюдается замедление темпов роста в ряде отраслей, в том числе в пищевой и химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения.
Вице-премьер Александр Новак ранее указал на резкое сокращение темпов кредитования в РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru