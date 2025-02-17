Решетников заявил о замедлении темпов роста экономики в ряде отраслей

Рост экономики России перестал быть фронтальным, темпы роста в ряде отраслей замедлились. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на коллегии Минэкономразвития РФ.

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По словам министра, уже наблюдаются первые признаки охлаждения в экономике. По итогам ноября и декабря наблюдается замедление темпов роста в ряде отраслей, в том числе в пищевой и химической промышленности, деревообработке, отраслях машиностроения.

Вице-премьер Александр Новак ранее указал на резкое сокращение темпов кредитования в РФ.



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ФОТО: РИА Новости
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