«Ждать и следить»: Экономист объяснил сохранение ключевой ставки ЦБ

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, потому что у регулятора пока не сложилась картина дальнейшей динамики инфляции, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.

Ранее Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых с целью охлаждения инфляционного давления. Рубль сдержанно отреагировал на решение ЦБ. Ракша объяснил решение регулятора.