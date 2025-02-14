«Ждать и следить»: Экономист объяснил сохранение ключевой ставки ЦБ
Центробанк ждет эффекта от денежно-кредитной политики, которую он осуществил в прошлом году, отметил в эфире НСН Денис Ракша.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, потому что у регулятора пока не сложилась картина дальнейшей динамики инфляции, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.
Ранее Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых с целью охлаждения инфляционного давления. Рубль сдержанно отреагировал на решение ЦБ. Ракша объяснил решение регулятора.
«У Центрального банка пока что не сложилась картина дальнейшей динамики инфляции. Он будет ждать и следить за тем, как меняется рынок. Они ожидают, как те меры, которые приняты ранее, будут влиять. Они же не мгновенно начинают действовать, а с определенным временным лагом. Несколько лет назад ЦБ объяснял, что лаг от повышения ставки, например, составляет от трех до шести месяцев. То есть, сегодня ставку подняли, а через три-шесть месяцев эта новая ставка влияет на инфляцию. А с прошлого года ЦБ стал объяснять, что лаг составляет не три-шесть месяцев, а три-шесть кварталов. Циферка осталась, а слово заменили, и совсем уже другой смысл. Это значит, что никто точно не знает. Естественно, никто не скажет, все будут делать умное лицо и говорить: "Да нет, мы, конечно, все знаем, все понимаем". Но на самом деле нет. Они ждут, чем обернется их денежно-кредитная политика, которую они фактически уже осуществили в 2024 году», - сказал Ракша.
Также он отметил, что укрепление курса рубля и ожидание позитива от диалога президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа никак не связаны с ключевой ставкой ЦБ.
«Между курсом не доллара, а скорее рубля, и действиями Центробанка вообще нет никакой связи. Имею в виду действиями Центробанка по повышению и понижению ставки. Это две вещи, которые между собой вообще не связаны никак. Не говоря уже о том, что это спекулятивное, краткосрочное. Так что нет, на это никто не смотрит», - добавил собеседник агентства.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ценовое давление на российском рынке остается значительным. В ходе пресс-конференции она указала, что показатели устойчивой инфляции к концу года превысили 10%, и это «неприемлемо высокий уровень», передает «Радиоточка НСН».
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