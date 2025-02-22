Решетников: Требования к иностранным компаниям при возвращении в РФ изменятся

«Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», — пояснил он.

По словам Решетникова, за последние годы российская экономика изменилась, потому изменятся и требования по локализации, инвестициям и технологиям для зарубежных компаний. При этом намерены учесть и интересы потребителей, сохранив разнообразие на рынке.

Ранее вице-премьер России Денис Мантуров сообщал, что разговоры о возвращении на российский рынок западных брендов возможны только после того, как будут отменены антироссийские санкции. Он также подчеркнул, что Россия разрешит вернуться только тем компаниям, сотрудничество с которыми принесет выгоду Москве, каждый случай будет рассматриваться индивидуально, передает «Радиоточка НСН».

