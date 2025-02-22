Решетников: Требования к иностранным компаниям при возвращении в РФ изменятся
В случае возвращения иностранных компаний в Россию требования к ним будут принимать с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе визита в Мьянму.
«Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», — пояснил он.
По словам Решетникова, за последние годы российская экономика изменилась, потому изменятся и требования по локализации, инвестициям и технологиям для зарубежных компаний. При этом намерены учесть и интересы потребителей, сохранив разнообразие на рынке.
Ранее вице-премьер России Денис Мантуров сообщал, что разговоры о возвращении на российский рынок западных брендов возможны только после того, как будут отменены антироссийские санкции. Он также подчеркнул, что Россия разрешит вернуться только тем компаниям, сотрудничество с которыми принесет выгоду Москве, каждый случай будет рассматриваться индивидуально, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru