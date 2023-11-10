Решетников: рост ВВП России в 2023 году составит 3%

Российский министр подчеркнул, что экономики стран, входящих в Союзное государство, не просто устояли, а даже вышли на рекордные цифры.

«Это выше наших августовских оценок», — подчеркнул он.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2023 года на уровне 2,8%.

Ранее президент РФ Владимир Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 3%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

