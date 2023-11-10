Решетников: рост ВВП России в 2023 году составит 3%
Рост ВВП России по итогам 2023 года составит 3%. Об этом заявил сегодня глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития РФ и Минэкономики Белоруссии, сообщает агентство «Прайм».
Российский министр подчеркнул, что экономики стран, входящих в Союзное государство, не просто устояли, а даже вышли на рекордные цифры.
«Это выше наших августовских оценок», — подчеркнул он.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2023 года на уровне 2,8%.
Ранее президент РФ Владимир Путин спрогнозировал рост российского ВВП до 3%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Решетников: рост ВВП России в 2023 году составит 3%
- Внучка Юрия Соломина опровергла информацию об ухудшении его состояния
- Кремль назвал имя главы делегации России на саммите АТЭС в США
- Эксперт дала совет по экономии на коммуналке за счет освещения в подъезде
- Орбан: все знают, что произошло на российско-украинских переговорах в Стамбуле
- СМИ: маневр ВС России в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ
- Режим черного неба ввели в двух крупнейших городах Хакасии
- Средства РЭБ обезвредили беспилотник в Орловской области
- Жительнице Ярославской области дали 6 лет за поджог пункта помощи мобилизованным
- ВСУ ударили ракетами HIMARS по Скадовску на Херсонщине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru