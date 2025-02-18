Решетников: Рост цен в РФ связан со структурными изменениями потребления
Рост цен в России частично связан со структурными изменениями потребления, заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает RT.
По его словам, не все отрасли были готовы к повышению внутреннего спроса, он привел в пример молочную отрасль. Решетников объяснил, что население покупает больше масла и сыров, а предложение молока ограничено производственными мощностями.
Ценовое давление на российском рынке остается значительным. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В ходе пресс-конференции она указала, что показатели устойчивой инфляции к концу года превысили 10%, и это «неприемлемо высокий уровень».
Ранее финансовые аналитики допустили, что по итогу 2025 года инфляция составит 6,8%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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