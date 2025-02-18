Решетников: Рост цен в РФ связан со структурными изменениями потребления

Ценовое давление на российском рынке остается значительным. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В ходе пресс-конференции она указала, что показатели устойчивой инфляции к концу года превысили 10%, и это «неприемлемо высокий уровень».

Ранее финансовые аналитики допустили, что по итогу 2025 года инфляция составит 6,8%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

