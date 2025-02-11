Господдержка молочной отрасли по итогам 2024 года выросла почти на треть
Государственная поддержка производства молока в России в 2024 году была увеличена до 81 миллиарда рублей. Прибавка составила почти треть по сравнению с 2023 годом (62 миллиарда рублей). Такую статистику обнародовало министерство сельского хозяйства. По его оценке, молочная отрасль на сегодня остается одной из наиболее поддерживаемых во всем агропромышленном комплексе.
Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий осталось почти на том же уровне, что и в 2023 году - 34,07 миллиона тонн (+0,8%). При этом выпуск питьевого молока вырос на 5% за год. Наибольший прирост производства показало мороженое - 600 тысяч тонн (+16,6%). Выпуск сливок вырос на 14,7% - до 362 тысяч тонн. Йогурты прибавили 6,6% - 791 тысяча тонн.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Росстат ранее привел данные по производству сыров в 2024 году. Оно достигло 841 тысячи тонн - на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработка творога выросла на 5%, производство сливочного масла сократилось на 1,4%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru