Господдержка молочной отрасли по итогам 2024 года выросла почти на треть

Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий осталось почти на том же уровне, что и в 2023 году - 34,07 миллиона тонн (+0,8%). При этом выпуск питьевого молока вырос на 5% за год. Наибольший прирост производства показало мороженое - 600 тысяч тонн (+16,6%). Выпуск сливок вырос на 14,7% - до 362 тысяч тонн. Йогурты прибавили 6,6% - 791 тысяча тонн.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Росстат ранее привел данные по производству сыров в 2024 году. Оно достигло 841 тысячи тонн - на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработка творога выросла на 5%, производство сливочного масла сократилось на 1,4%.

