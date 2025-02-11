Господдержка молочной отрасли по итогам 2024 года выросла почти на треть

Государственная поддержка производства молока в России в 2024 году была увеличена до 81 миллиарда рублей. Прибавка составила почти треть по сравнению с 2023 годом (62 миллиарда рублей). Такую статистику обнародовало министерство сельского хозяйства. По его оценке, молочная отрасль на сегодня остается одной из наиболее поддерживаемых во всем агропромышленном комплексе.

Просрочка и грызуны: Десяткам магазинов сети «Светофор» грозит закрытие

Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий осталось почти на том же уровне, что и в 2023 году - 34,07 миллиона тонн (+0,8%). При этом выпуск питьевого молока вырос на 5% за год. Наибольший прирост производства показало мороженое - 600 тысяч тонн (+16,6%). Выпуск сливок вырос на 14,7% - до 362 тысяч тонн. Йогурты прибавили 6,6% - 791 тысяча тонн.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Росстат ранее привел данные по производству сыров в 2024 году. Оно достигло 841 тысячи тонн - на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработка творога выросла на 5%, производство сливочного масла сократилось на 1,4%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоМинсельхозМолоко

Горячие новости

Все новости

партнеры