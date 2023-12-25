Решетников: Прирост внутреннего турпотока составил 19% за десять месяцев
Внутренний турпоток в России интенсивно растет на фоне высокого спроса. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эксклюзивном интервью RT.
Как отметил министр, за десять месяцев года прирост в этой сфере составил 19%. В ряде случаев рост турпотока сопровождается повышением цен из-за нехватки предложений.
«Поэтому все наши усилия в уходящем году были нацелены на максимальный рост вариантов размещения туристов, в первую очередь на строительство гостиниц. За последнее время финансирование туристической отрасли выросло на порядок, особенно если посмотреть на объем предоставляемых налоговых льгот», — подчеркнул Решетников.
Глава Минэкономразвития подчеркнул важность шагов бизнеса, который направляет ресурсы и усилия на инвестиции и верит «в себя, в рынок, в отрасль, в страну и в российского туриста». По словам Решетникова, власти рассчитывают на увеличение доли туризма в экономике, в том числе за счет привлечения путешественников из-за рубежа.
«России есть что предложить миру. Да, к нам сейчас реже едут путешественники из западных стран, но мы ни для кого не закрыты. Конечно же, ждем туристов из Китая, Индии, арабских государств, Юго-Восточной Азии и создаем для этого визовые послабления, а также развиваем перелеты», — подчеркнул глава Минэкономразвития.
Решетников добавил, что туризм «за собой тянет все остальное», и развитие этой отрасли помогает росту регионов и страны в целом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru