Решетников: Прирост внутреннего турпотока составил 19% за десять месяцев

Как отметил министр, за десять месяцев года прирост в этой сфере составил 19%. В ряде случаев рост турпотока сопровождается повышением цен из-за нехватки предложений.

«Поэтому все наши усилия в уходящем году были нацелены на максимальный рост вариантов размещения туристов, в первую очередь на строительство гостиниц. За последнее время финансирование туристической отрасли выросло на порядок, особенно если посмотреть на объем предоставляемых налоговых льгот», — подчеркнул Решетников.

Глава Минэкономразвития подчеркнул важность шагов бизнеса, который направляет ресурсы и усилия на инвестиции и верит «в себя, в рынок, в отрасль, в страну и в российского туриста». По словам Решетникова, власти рассчитывают на увеличение доли туризма в экономике, в том числе за счет привлечения путешественников из-за рубежа.

«России есть что предложить миру. Да, к нам сейчас реже едут путешественники из западных стран, но мы ни для кого не закрыты. Конечно же, ждем туристов из Китая, Индии, арабских государств, Юго-Восточной Азии и создаем для этого визовые послабления, а также развиваем перелеты», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Решетников добавил, что туризм «за собой тянет все остальное», и развитие этой отрасли помогает росту регионов и страны в целом.

