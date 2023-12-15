Минэкономразвития: спрос на внутренний туризм продолжил рост
Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в 2023 году в стране продолжил расти спрос на внутренний туризм, сообщает «РЕН ТВ».
За 10 месяцев количество таких поездок увеличилось на 19%. Вслед за ростом спроса на внутренний туризм власти наращивают и предложение. Отмечается, что с этой целью были пересмотрены меры поддержки и запущены новые.
В качестве мер государственной поддержки в уходящем году Минэкономразвития освободил туроператоров от НДС, ввел льготные кредиты на строительство парков развлечений и горнолыжной инфраструктуры. Кроме того, по программе субсидий для бизнеса построено четыре тысячи номеров.
Ранее стало известно, что около 42% гостей санаториев возвращаются на следующий год в приглянувшуюся им лечебницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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