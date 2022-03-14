Решетников: Экономике России важно сохранять рыночный характер

Российской экономике важно сохранять рыночный характер, чтобы избежать спада экономической активности, а также иметь возможности быстро восстановиться. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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«Очень важно в текущей ситуации, в условиях таких колебаний и самих мировых цен, и валютного курса, сохранить максимальную гибкость ценообразования», - приводит РИА Новости слова Решетникова.

По его словам, можно очень скоро столкнуться с дефицитом, если слишком жестко диктовать сетям и производителям цены.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций, однако страшным ударом может стать мораторий на поставки лекарств.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДефицитЦеныРоссия
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