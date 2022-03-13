Минпромторг России потребовал от металлургов снизить цены на продукцию

Министерство промышленности и торговли России потребовало от металлургических компаний страны ограничить наценку при продаже стальной продукции на внутреннем рынке на уровне 20-25%, сообщает ТАСС со ссылкой на замглаву ведомства Виктора Евтухова.

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«…Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают, — сказал Евтухов. По его словам, цены должны быть опущены. «Поэтому я прошу себестоимость, прошу все пересчитать и выйти с консолидированным предложением», — сказал замглавы.

Отмечается, что существующие контракты будут перезаключены по тем ценам, которые будут согласованы.

Также Евтухов попросил скорректировать цены переработчиков лома, «либо мы вам запретим в принципе вывоз лома из страны и так же будем регулировать цены».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Михалев
ТЕГИ:БизнесМинпромторг
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