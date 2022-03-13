Минпромторг России потребовал от металлургов снизить цены на продукцию

«…Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают, — сказал Евтухов. По его словам, цены должны быть опущены. «Поэтому я прошу себестоимость, прошу все пересчитать и выйти с консолидированным предложением», — сказал замглавы.

Отмечается, что существующие контракты будут перезаключены по тем ценам, которые будут согласованы.

Также Евтухов попросил скорректировать цены переработчиков лома, «либо мы вам запретим в принципе вывоз лома из страны и так же будем регулировать цены».

