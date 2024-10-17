«Решат за потребителя»: Как «периоды охлаждения» от ЦБ повлияют на выдачу кредитов

Обязательный период охлаждения для кредитов поможет потребителям принять верное решение, а также защитит от мошенничеств в этой сфере, ожидание не снизит статистику по выдаче, заявил НСН заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

ЦБ предложил ввести обязательный период охлаждения для потребкредитов: 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и 48 часов для сумм свыше этой суммы. Банки должны будут проверять заявки на признаки мошенничества и предупреждать заемщика. Если кредит выдан с нарушением антимошеннических норм, банк не сможет требовать исполнения обязательств. Мехтиев меру оценил положительно.