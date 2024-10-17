«Решат за потребителя»: Как «периоды охлаждения» от ЦБ повлияют на выдачу кредитов
Ни один потребитель за десять лет не воспользовался правом на «обдумывание» кредита в течение пяти дней, заявил НСН Эльман Мехтиев.
Обязательный период охлаждения для кредитов поможет потребителям принять верное решение, а также защитит от мошенничеств в этой сфере, ожидание не снизит статистику по выдаче, заявил НСН заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
ЦБ предложил ввести обязательный период охлаждения для потребкредитов: 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и 48 часов для сумм свыше этой суммы. Банки должны будут проверять заявки на признаки мошенничества и предупреждать заемщика. Если кредит выдан с нарушением антимошеннических норм, банк не сможет требовать исполнения обязательств. Мехтиев меру оценил положительно.
«Это разумная мера, ЦБ сделал это достаточно оперативно. Подход грамотный, так как есть привязка к сумме кредита. Мы можем придумывать сложные схемы борьбы с мошенниками, но нужно учитывать именно поведение самих граждан. Это скажется на потребителях. Потребитель с 2013 года имеет право в течение пяти дней разглядывать договор, а только потом принять решение. Но за все это время ни один человек не воспользовался этим правом. Поэтому в данном случае здесь уже за человека все решается. Хочешь большую сумму? Придется подождать. Выдавать кредитов меньше не будут, если человеку деньги нужны, он подождет. На статистику отказов это влиять не будет», - рассказал он.
Россияне смогут с 1 марта следующего года устанавливать самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Радиоточка НСН».
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