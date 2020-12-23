Трущобы для русских. В ОНФ назвали регионы, где реновация невозможна
Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ в эфире НСН рассказала, что программа реновации ветхого жилья в России может пройти далеко не во всех регионах.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание проблеме расселения ветхого жилья. Он призвал закрыть «эту позорную страницу» и «вытаскивать людей из трущоб».
Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в эфире НСН рассказала, что программа реновации ветхого жилья в России может состояться далеко не во всех регионах.
«Буквально позавчера у нас было итоговое по году совещание в Минстрое России по поводу аварийного жилья. Капитальный ремонт многоквартирных домов, ветхого жилья, домов с износом более 70% проводиться не будет, сначала их будут обследовать, документы по упрощенной процедуре обследования уже есть. С 2021 года мы получим программы решения этой проблемы и поручение президента будет выполнено», - сказала она.
По ее словам, сейчас сформирована правовая база для решения проблемы аварийного жилья, есть механизмы привлечения застройщиков, а региональные власти в состоянии выстраивать на этой базе свои бюджетные планы. Она отметила, что к концу 2021 года можно сформировать планы-графики и называть уже конкретные сроки, когда расселят тот или иной дом.
«Что касается всероссийской программы реновации, то нужно понимать, то она возможна далеко не во всех регионах России. Я не верю в реновацию в малых населенных пунктах, в дотационных субъектах. В центральных столичных городах мы еще можем заинтересовать застройщиков. В маленьких же населенных пунктах, где работы нет и рабочие места на вес золота, в них реновация невозможна. К их числу относятся Великий Новгород, Ивановская область, Смоленская область. Там реновация точно не пойдет. Она возможна в городах-миллионниках, таких как Москва», - сказала Калинина.
При этом она отметила, что все регионы должны будут выполнить программу расселения аварийного жилья, так что будут продуманы различные варианты решения этой проблемы.
В октябре правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о комплексном развитии территорий, предусматривающий реновацию жилья в регионах РФ. За основу законопроекта взяли московскую программу реновации. Как и в столице, планируется включать дома в реновацию при согласии 2/3 собственников жилья в многоквартирном доме. Согласно проекту, собственникам даётся право исключить свой дом из программы реновации до утверждения проекта планировки территории, на которой она будет реализована. Решение должно быть принято на общем собрании более чем одной третью голосов всех владельцев жилья.
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