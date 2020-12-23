Трущобы для русских. В ОНФ назвали регионы, где реновация невозможна

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание проблеме расселения ветхого жилья. Он призвал закрыть «эту позорную страницу» и «вытаскивать людей из трущоб».

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в эфире НСН рассказала, что программа реновации ветхого жилья в России может состояться далеко не во всех регионах.

«Буквально позавчера у нас было итоговое по году совещание в Минстрое России по поводу аварийного жилья. Капитальный ремонт многоквартирных домов, ветхого жилья, домов с износом более 70% проводиться не будет, сначала их будут обследовать, документы по упрощенной процедуре обследования уже есть. С 2021 года мы получим программы решения этой проблемы и поручение президента будет выполнено», - сказала она.