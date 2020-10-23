В совете при президенте посчитали закон о реновации антиконституционным
Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не одобрил законопроект о всероссийской реновации, говорится в сообщении совета. Эксперты посчитали направленность законопроекта на принудительное лишения права собственности противоречащей конституционным нормам.
Председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Решетников в сообщении заявил, что законопроект не обеспечивает имущественные и жилищные права граждан и во многих аспектах не позволяет улучшить условия их проживания.
В совете отметили, что многие положения законопроекта являются «слепым копированием» принятого ранее закона о реновации в Москве. Эксперты отметили, что требования, предъявляемые к Москве, не могут одинаково исполняться во всех регионах России.
Ранее сообщалось, что в правительстве поддержали законопроект о всероссийской реновации жилья. В соответствии с законопроектом, при согласии 2/3 собственников жилья, дома будут вносить в список для реновации и сносить.
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