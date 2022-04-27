Renault передаст долю правительству Москвы
Французская компания Renault передаст долю в московском предприятии правительству города, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
По его словам, на предприятии будут выпускаться другие автомобили. Он также не исключил, что это будут автомобили АвтоВАЗа.
Отмечается, что Renault решила передать акции АвтоВАЗа и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в РФ.
Ранее сообщалось о том, что Renault готовит к продаже завод «АвтоВАЗ». В настоящее время доля Renault в СП «Лада Авто Холдинг» составляет 67,6%.
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