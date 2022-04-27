Renault передаст долю правительству Москвы

Французская компания Renault передаст долю в московском предприятии правительству города, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

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По его словам, на предприятии будут выпускаться другие автомобили. Он также не исключил, что это будут автомобили АвтоВАЗа.

Отмечается, что Renault решила передать акции АвтоВАЗа и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в РФ.

Ранее сообщалось о том, что Renault готовит к продаже завод «АвтоВАЗ». В настоящее время доля Renault в СП «Лада Авто Холдинг» составляет 67,6%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтопромАвтомобили
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