Renault передаст долю правительству Москвы

По его словам, на предприятии будут выпускаться другие автомобили. Он также не исключил, что это будут автомобили АвтоВАЗа.

Отмечается, что Renault решила передать акции АвтоВАЗа и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в РФ.

Ранее сообщалось о том, что Renault готовит к продаже завод «АвтоВАЗ». В настоящее время доля Renault в СП «Лада Авто Холдинг» составляет 67,6%.

