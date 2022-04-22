Концерн Renault продает «АвтоВАЗ»
22 апреля 202220:20
Французский концерн Renault готовит к продаже завод «АвтоВАЗ». Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник.
Отмечается, что покупателями могут стать «Ростех» и структуры Минпромторга. Как ожидается, сделка произойдет уже в мае.
В настоящее время доля Renault в СП «Лада Авто Холдинг» составляет 67,6%.
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22 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru