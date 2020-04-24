Опрос: Меньше половины россиян сохранили полную зарплату на карантине

Меньше половины россиян, а именно 45%, продолжили получать полную зарплату в нерабочие дни, которые ранее были объявлены в России на фоне распространения коронавирусной инфекцией. Как пишут Известия, это следует из опроса, проведенного сервисом «Авито Работа».

Кроме того, авторы исследования утверждают, что временно сидят без работы, в основном, в Центральном и Северокавказском федеральных округах – по 51% в каждом ФО. В Москве и Санкт-Петербурге не работают 45% и 40% жителей соответственно.

Кроме того, москвичи и жители северной столицы заявили о сокращении заработной платы -19% и 18% респондентов соответственно. Хуже всего дела с оплатой труда обстоят в Центральном федеральном округе, там о снижении уровня зарплат сообщает 21% респондентов, еще 8% опрошенных заявили, что были уволены.