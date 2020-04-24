Опрос: Меньше половины россиян сохранили полную зарплату на карантине
Меньше половины россиян, а именно 45%, продолжили получать полную зарплату в нерабочие дни, которые ранее были объявлены в России на фоне распространения коронавирусной инфекцией. Как пишут Известия, это следует из опроса, проведенного сервисом «Авито Работа».
Кроме того, авторы исследования утверждают, что временно сидят без работы, в основном, в Центральном и Северокавказском федеральных округах – по 51% в каждом ФО. В Москве и Санкт-Петербурге не работают 45% и 40% жителей соответственно.
Кроме того, москвичи и жители северной столицы заявили о сокращении заработной платы -19% и 18% респондентов соответственно. Хуже всего дела с оплатой труда обстоят в Центральном федеральном округе, там о снижении уровня зарплат сообщает 21% респондентов, еще 8% опрошенных заявили, что были уволены.
Ранее НСН писала, что банки должны нарастить выдачу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат сотрудникам до 305 миллиардов рублей. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров
Премьер-министр напомнил, что до сих пор эта программа поддержки распространялась только на малые и микропредприятия в пострадавших от эпидемии сферах экономики. Отныне ее планируют расширить на средние и крупные компании в тех же отраслях. Мишустин уточнил, что две трети таких кредитов будут обеспечены гарантиями ВЭБ.РФ.
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