«Рекордные ставки»: Аналитики сравнили доходность депозитов и акций
В российских банках продолжают расти ставки по депозитам, в некоторых случаях они доходят до 24% на годовые вклады. При этом эксперты уверены, что рекордная доходность не обрушит фондовый рынок.
Если сравнивать депозит только с доходностью от дивидендов, то многие акции, конечно, проиграют. Но акции впоследствии могут вырасти, и они будут расти быстрее облигаций, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков.
Также отмечается, что доходность депозитов не учитывает фактор девальвации, с начала августа доллар вырос уже на 18%. Более того, проценты по депозиту можно получить только в конце срока.
Финансовые аналитики заявили о дальнейшем увеличении ставок по вкладам. Так, по некоторым данным, к Новому году средний максимум по депозитам может достичь 25-30%.
При этом отмечается, что россияне стали делать больше накоплений. По информации ВТБ, рынок сбережений физлиц может достигнуть 56,3 триллиона рублей. Эти данные вырастут на 27%, что является абсолютным максимумом. Между тем, представители банка добавили, что рынок сбережений продолжает опережать рынок кредитования.
Ранее Банк России объявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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