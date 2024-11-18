«Рекордные ставки»: Аналитики сравнили доходность депозитов и акций

В российских банках продолжают расти ставки по депозитам, в некоторых случаях они доходят до 24% на годовые вклады. При этом эксперты уверены, что рекордная доходность не обрушит фондовый рынок.

Если сравнивать депозит только с доходностью от дивидендов, то многие акции, конечно, проиграют. Но акции впоследствии могут вырасти, и они будут расти быстрее облигаций, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Также отмечается, что доходность депозитов не учитывает фактор девальвации, с начала августа доллар вырос уже на 18%. Более того, проценты по депозиту можно получить только в конце срока.