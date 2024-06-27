Рекордное потребление энергии было зафиксировано в мире в 2023 году

Выбросы углекислого газа в 2023 году достигли рекордных показателей в 40 гигатонн (на 2% больше, чем в 2022 году). Об этом сообщила международная исследовательская организация Energy Institute (EI).

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Согласно данным, причиной стало рекордное потребление энергии. Отмечается, что общее первичное потребление энергии в мире достигло 620 эксаджоулей (+2% по сравнению с 2022 годом). Речь идет как об энергии из возобновляемых, так и из углеводородных источников.

Ранее сообщалось, что строительство атомной электростанции (АЭС) малой мощности начнется в Узбекистане уже этим летом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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