Рекордное потребление энергии было зафиксировано в мире в 2023 году
Выбросы углекислого газа в 2023 году достигли рекордных показателей в 40 гигатонн (на 2% больше, чем в 2022 году). Об этом сообщила международная исследовательская организация Energy Institute (EI).
Согласно данным, причиной стало рекордное потребление энергии. Отмечается, что общее первичное потребление энергии в мире достигло 620 эксаджоулей (+2% по сравнению с 2022 годом). Речь идет как об энергии из возобновляемых, так и из углеводородных источников.
Ранее сообщалось, что строительство атомной электростанции (АЭС) малой мощности начнется в Узбекистане уже этим летом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru