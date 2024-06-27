Рекордное потребление энергии было зафиксировано в мире в 2023 году

Согласно данным, причиной стало рекордное потребление энергии. Отмечается, что общее первичное потребление энергии в мире достигло 620 эксаджоулей (+2% по сравнению с 2022 годом). Речь идет как об энергии из возобновляемых, так и из углеводородных источников.

Ранее сообщалось, что строительство атомной электростанции (АЭС) малой мощности начнется в Узбекистане уже этим летом, передает «Радиоточка НСН».

