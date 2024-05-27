«Росатом»: Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане начнется летом

Он отметил, что станцию построят в Джизакской области. Согласно данным, выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность и пригодность, что значительно сократит сроки реализации проекта.

Ранее Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики. Компания «Самрук-Энерго» уже сформировала дорожную карту для начала реализации первой по счету ТЭЦ в этом году, передает «Радиоточка НСН».

