«Росатом»: Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане начнется летом

Строительство атомной электростанции (АЭС) малой мощности с участием «Росатома» в Узбекистане начнется уже этим летом. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

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Он отметил, что станцию построят в Джизакской области. Согласно данным, выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность и пригодность, что значительно сократит сроки реализации проекта.

Ранее Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики. Компания «Самрук-Энерго» уже сформировала дорожную карту для начала реализации первой по счету ТЭЦ в этом году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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