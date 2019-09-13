На каждой пятой автозаправке в России не доливают

Росстандарт обнаружил нарушения в работе многих АЗС в России. Ведомство проверило 200 заправок, на 19% из них топливо не доливают, пишут «Известия».

Кроме того, топливо на 9% станций было некачественным, передает РЕН ТВ.

Росстандарт проводил проверку в первом полугодии 2019 года в крупных сетях и на независимых АЗС, уточняет Ura.ru.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал НСН, как изменится работа автозаправочных станций после вступления новых правил в силу.



