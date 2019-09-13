На каждой пятой автозаправке в России не доливают
13 сентября08:35
Росстандарт обнаружил нарушения в работе многих АЗС в России. Ведомство проверило 200 заправок, на 19% из них топливо не доливают, пишут «Известия».
Кроме того, топливо на 9% станций было некачественным, передает РЕН ТВ.
Росстандарт проводил проверку в первом полугодии 2019 года в крупных сетях и на независимых АЗС, уточняет Ura.ru.
Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал НСН, как изменится работа автозаправочных станций после вступления новых правил в силу.
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ТЕГИ:АзсБензинРосстандарт
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