«Регионы выручают»: В подорожании цветов на 30% обвинили таможню
Глава Ассоциации российских флористов заверила НСН, что в России не будет проблем с разнообразием цветов.
Проблемы на таможне накануне праздников осложнили импорт цветов в Россию и вызвали скачок цен, заявила НСН президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Ранее стало известно, что в феврале 2024 года средний чек на букет цветов вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам экспертов, при сохранении аналогичной модели потребления, в начале марта траты на букет цветов могут вырасти на 25-30%.
«Цветы действительно подорожают до 30%. В этом году, как раз накануне праздников возникла большая проблема на таможне. Все оптовые компании, закупающие цветы за рубежом, делают это заранее, фуры отправляются заранее. Сейчас возникла проблема, из-за чего голландские цветы приходят с сильным опозданием. Раньше таможенный досмотр занимал несколько часов, сейчас – сутки», - заявила собеседница НСН.
По ее словам, российские регионы активно налаживают импортозамещение цветов. По заверению Сафроновой, дефицита разнообразия на цветочном рынке России не предвидится.
«Насчет ассортимента беспокоиться не приходится: наши производители стараются наладить импортозамещение. Может, не в необходимых объемах, но тем не менее. Очень выручает Краснодарский край, где множество частных фирм и частного сектора, Абхазия выручает нас мимозой. Раньше мы, конечно, получали целый «ботанический сад»: были всякие эксклюзивные цветы, интересные, необычные. Сейчас с этим делом стало сложнее. У нас замечательные флористы, которые собирали из цветов произведение искусства, а для всякого произведения искусства нужны необычные материалы. У нас нет проблем с тюльпанами, так как наши совхозы выращивают всякие разные их виды, Эквадор нас выручает розами на длинном стебле, с большими бутонами. Если мы говорим о Москве, то вокруг столицы множество хозяйств и теплиц, которые поставляют розы Москве. Однако стоит понимать, что теплицы – это большие затраты, которые бумерангом прилетают на прилавок в виде повышения цен на цветы. Еще розы везут из Африки. На Дальнем Востоке представлено множество цветов из Китая», - рассказала флорист.
Ранее председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон в пресс-центре НСН рассказала, что мужчины традиционно покупают женщинам на 8 марта цветы.
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