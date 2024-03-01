«Регионы выручают»: В подорожании цветов на 30% обвинили таможню

По ее словам, российские регионы активно налаживают импортозамещение цветов. По заверению Сафроновой, дефицита разнообразия на цветочном рынке России не предвидится.

«Насчет ассортимента беспокоиться не приходится: наши производители стараются наладить импортозамещение. Может, не в необходимых объемах, но тем не менее. Очень выручает Краснодарский край, где множество частных фирм и частного сектора, Абхазия выручает нас мимозой. Раньше мы, конечно, получали целый «ботанический сад»: были всякие эксклюзивные цветы, интересные, необычные. Сейчас с этим делом стало сложнее. У нас замечательные флористы, которые собирали из цветов произведение искусства, а для всякого произведения искусства нужны необычные материалы. У нас нет проблем с тюльпанами, так как наши совхозы выращивают всякие разные их виды, Эквадор нас выручает розами на длинном стебле, с большими бутонами. Если мы говорим о Москве, то вокруг столицы множество хозяйств и теплиц, которые поставляют розы Москве. Однако стоит понимать, что теплицы – это большие затраты, которые бумерангом прилетают на прилавок в виде повышения цен на цветы. Еще розы везут из Африки. На Дальнем Востоке представлено множество цветов из Китая», - рассказала флорист.

Ранее председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон в пресс-центре НСН рассказала, что мужчины традиционно покупают женщинам на 8 марта цветы.

