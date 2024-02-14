Россельхознадзор: россиянки не останутся без цветов на 8 марта
В России к 8 марта цветов будет достаточно, заявили в Россельхознадзоре, сообщает «Российская газета».
Как отмечается, запреты на поставки из-за рубежа не вводились. В ведомстве рассказали, что в Россию ежегодно отгружается свыше 1,7 млрд штук срезанных цветов из более 20 стран.
В Росссельхознадзоре подчеркнули, что меры, предпринятые в отношении поставок из Эквадора и Нидерландов, были не запрещающего, а упреждающего характера.
Ранее стало известно, что Россельхознадзор усилит контроль за ввозом эквадорских и нидерландских роз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru