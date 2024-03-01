Исследование: Цветы могут подорожать до 30%
В феврале 2024 года средний чек на букет цветов вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ресурс «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».
Так, в период с 1 по 28 февраля этого года средний чек на букет цветов составил 2705 рублей. Отмечается, что средний чек на цветы при покупке онлайн за год вырос на 20% и достиг 3420 рублей. Число покупок цветов в онлайне выросло на 52%, в офлайне - на 7%.
К 8 марта также подорожал шоколад. По подсчетам экспертов, средний чек на него вырос на 18% и достиг 315 рублей. В феврале этого года россияне покупали шоколад на 7% чаще, чем год назад. На 12% выросли в цене и ювелирные изделия. На 11% подорожали одежда и обувь.
По прогнозам экспертов «Чек Индекса», что при сохранении аналогичной модели потребления, в начале марта этого года траты на букет цветов могут вырасти на 25-30% и достичь стоимости в 3200 – 3400 рублей.
Ранее председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон в пресс-центре НСН рассказала, что мужчины традиционно покупают женщинам на 8 марта цветы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru