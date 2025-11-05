Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе Москвы
Москва продолжает повышать уровень комфорта и безопасности дорожного движения. Об этой работе рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Для оперативного решения различных опросов в 2017 году была создана специальная служба дорожных кураторов в Центре организации дорожного движения. Специалисты следят за дорожной обстановкой в закрепленных районах, анализируют проблемы, учитывают открытие новых объектов притяжения транспорта, а также собирают пожелания пешеходов и автомобилистов. Затем они обновляют схемы движения с помощью современных методов моделирования.
С начала года в Северо-Западном административном округе кураторы ЦОДД реализовали 35 комплексных проектов, в том числе 11 пешеходных переходов, два перекрестка с вафельной разметкой, три круговых турбоперекрестка, по четыре островка безопасности и полосы для общественного транспорта.
По просьбам населения в Покровском-Стрешневе оборудовали пешеходный переход на Сосновой аллее у дома 80 по Волоколамскому шоссе. В Строгине новый переход появился на дублере улицы Маршала Катукова рядом с домом 18.
В районе Митино на дублерах Пятницкого шоссе снизили максимальную разрешенную скорость до 30 километров в час. Аналогичные ограничения ввели в 3-м Волоколамском проезде в районе Щукино, в окруженном улицами Маршала Рыбалко и Маршала Конева, 1-м и 3-м Волоколамскими проездами квартале. В свою очередь, в Строгине на Таллинской улице организовали дополнительную полосу перед пересечением с улицей Твардовского, машины могут поворачивать налево из двух рядов.
На развязке Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка, а также пересечении дублера шоссе с Муравской улицей ввели вафельную разметку, чтобы предотвратить возникновение заторов на загруженных перекрестках.
Интересное нововведение последних лет — инновационная турбированная (с линиями по спирали) разметка на перекрестках с круговым движением, позволяющая выбрать нужную полосу и выехать с такого перекрестка без лишних перестроений. В Москве работает уже 18 турбоколец, в том числе в Строгине на пересечении улиц Твардовского, Кулакова, Таллинской.
Как отметил Собянин, новые реализованные проекты на дорогах помогают решать конкретные проблемы улучшения дорожного движения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ремонт без деталей: Почему «Аэрофлот» продлевает срок службы иностранных самолетов
- Китай приостановит действие доппошлины на товары из США
- Гросси: У Ирана остался почти весь обогащенный уран
- Путин назначил замглавы ФАС Королева врио губернатора Тверской области
- В России взыскали более 258 млрд рублей алиментных платежей за пять лет
- В Орле при атаке БПЛА получили повреждения восемь домов
- Новым мэром Нью-Йорка стал мусульманин-демократ Мамдани
- Площадки под «Ангару» на космодроме «Восточный» обесточили за долги
- Доведут до истерики? Путин раскрыл нюансы ядерных «Буревестника» и «Посейдона»
- В селе в Якутии произошел прорыв дамбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru