Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе Москвы

Москва продолжает повышать уровень комфорта и безопасности дорожного движения. Об этой работе рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Для оперативного решения различных опросов в 2017 году была создана специальная служба дорожных кураторов в Центре организации дорожного движения. Специалисты следят за дорожной обстановкой в закрепленных районах, анализируют проблемы, учитывают открытие новых объектов притяжения транспорта, а также собирают пожелания пешеходов и автомобилистов. Затем они обновляют схемы движения с помощью современных методов моделирования.

С начала года в Северо-Западном административном округе кураторы ЦОДД реализовали 35 комплексных проектов, в том числе 11 пешеходных переходов, два перекрестка с вафельной разметкой, три круговых турбоперекрестка, по четыре островка безопасности и полосы для общественного транспорта.

По просьбам населения в Покровском-Стрешневе оборудовали пешеходный переход на Сосновой аллее у дома 80 по Волоколамскому шоссе. В Строгине новый переход появился на дублере улицы Маршала Катукова рядом с домом 18.

В районе Митино на дублерах Пятницкого шоссе снизили максимальную разрешенную скорость до 30 километров в час. Аналогичные ограничения ввели в 3-м Волоколамском проезде в районе Щукино, в окруженном улицами Маршала Рыбалко и Маршала Конева, 1-м и 3-м Волоколамскими проездами квартале. В свою очередь, в Строгине на Таллинской улице организовали дополнительную полосу перед пересечением с улицей Твардовского, машины могут поворачивать налево из двух рядов.

На развязке Пятницкого шоссе и 1-го Митинского переулка, а также пересечении дублера шоссе с Муравской улицей ввели вафельную разметку, чтобы предотвратить возникновение заторов на загруженных перекрестках.

Интересное нововведение последних лет — инновационная турбированная (с линиями по спирали) разметка на перекрестках с круговым движением, позволяющая выбрать нужную полосу и выехать с такого перекрестка без лишних перестроений. В Москве работает уже 18 турбоколец, в том числе в Строгине на пересечении улиц Твардовского, Кулакова, Таллинской.

Как отметил Собянин, новые реализованные проекты на дорогах помогают решать конкретные проблемы улучшения дорожного движения.

