Промышленники: В подорожании икры виновата Япония
Из-за дефицита икры на главном отраслевом рынке в Японии цены на данный продукт в России резко возросли. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственнных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ).
В октябре стоимость одного килограмма икры в России достигла максимума – более 5 тысяч рублей. По данным Росстата, за последние 20 лет она подорожала в 7,4 раза.
По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, в прошлом году на крупнейшем мировом рынке икры была плохая путина, в связи с чем, запасы этого продукта в Японии начали снижаться. В итоге в сентябре количество его остатков было на 40% меньше, чем в 2020 году при том, что тогда показатели также были низкими.
Он отметил, что на повышение цены на икру в России повлияло увеличение спроса на российский лосось в Японии, в результате чего количество экспортных поставок выросло. При этом предприниматели нашей страны начали бояться прекращения перевозок мороженного сырья для производства готовой икры. Еще одним фактором, повлиявшим на рост цен, Зверев считает дефицит рефриджераторных контейнеров, который привел к удорожанию перевозок и нестабильности поставок.
При этом президент ВАРПЭ отметил, что стоимость икры в России может снизиться после восстановления японских запасов и регулярности перевозок.
Ранее руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что стоимость икры увеличилась из-за роста расходов на транспортировку с Дальнего Востока и традиционной предновогодней наценки ретейла.
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