Цены на красную икру в России достигли исторического максимума
Средняя стоимость лососевой икры в России в октябре побила исторический рекорд, впервые превысив отметку в 5 тысяч рублей за килограмм. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата.
Цены на икру достигли такого уровня впервые за всю историю наблюдений с 2000 года. Всего этот продукт подорожал в 7,4 раза: в октябре 2000 года килограмм икры в рознице стоил 675,2 рубля, пишет РИА ФАН.
Кроме того, в стране повысились цены на красную рыбу. Так, стоимость килограмма лососевых рыб (охлажденных и мороженых) в октябре выросла на 16% по сравнению с прошлым годом — с 726,9 до 845,3 рубля.
По данным Росрыболовства, рост цен на икру связан с создаваемым спекулянтами ажиотажем в преддверии новогодних праздников. В этот период перекупщики реализуют остатки продукта на складах, вводя покупателей в заблуждение о его количестве. Как отметили в Росрыболовстве, дефицита лососевой икры не ожидается.
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