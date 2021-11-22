Цены на красную икру в России достигли исторического максимума

Цены на икру достигли такого уровня впервые за всю историю наблюдений с 2000 года. Всего этот продукт подорожал в 7,4 раза: в октябре 2000 года килограмм икры в рознице стоил 675,2 рубля, пишет РИА ФАН.

Кроме того, в стране повысились цены на красную рыбу. Так, стоимость килограмма лососевых рыб (охлажденных и мороженых) в октябре выросла на 16% по сравнению с прошлым годом — с 726,9 до 845,3 рубля.

По данным Росрыболовства, рост цен на икру связан с создаваемым спекулянтами ажиотажем в преддверии новогодних праздников. В этот период перекупщики реализуют остатки продукта на складах, вводя покупателей в заблуждение о его количестве. Как отметили в Росрыболовстве, дефицита лососевой икры не ожидается.

