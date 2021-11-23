«Серьёзно вырастут». Эксперты рассказали о ценах на продукты к Новому году
Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова предположила, что к последним дням декабря овощи и фрукты могут вырасти в цене до 20% по сравнению с сентябрём, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, это объясняется традиционным повышением спроса в предпраздничный период, а также ростом мировых цен на пшеницу, что отражается на стоимости всех продуктов, в производстве которых она используется.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, в свою очередь, отметил, что в 2022 году на 4-5% вырастет акциз на алкоголь, и производители будут заранее «закладывать» его в стоимость, на которую также повлияет и плохой урожай винограда.
Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов считает, что в преддверии Нового года в цене традиционно вырастет красная рыба и красная икра. При этом по мнению вице-президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, после праздников цены, в том числе на деликатесные виды продукции, вновь стабилизируются.
Ранее в Минсельхозе заявили, что производители свинины в России увеличили отпускные цены на свою продукцию, сообщает РИА ФАН. Так, средневзвешенная цена без учета НДС на свиней в живом весе выросла на 2,1%, а свиные полутуши - на 1,4%.
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