«Серьёзно вырастут». Эксперты рассказали о ценах на продукты к Новому году

По её словам, это объясняется традиционным повышением спроса в предпраздничный период, а также ростом мировых цен на пшеницу, что отражается на стоимости всех продуктов, в производстве которых она используется.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, в свою очередь, отметил, что в 2022 году на 4-5% вырастет акциз на алкоголь, и производители будут заранее «закладывать» его в стоимость, на которую также повлияет и плохой урожай винограда.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов считает, что в преддверии Нового года в цене традиционно вырастет красная рыба и красная икра. При этом по мнению вице-президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, после праздников цены, в том числе на деликатесные виды продукции, вновь стабилизируются.

Ранее в Минсельхозе заявили, что производители свинины в России увеличили отпускные цены на свою продукцию, сообщает РИА ФАН. Так, средневзвешенная цена без учета НДС на свиней в живом весе выросла на 2,1%, а свиные полутуши - на 1,4%.

