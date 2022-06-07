РБК: Минэкономразвития разработало схему избавления российских банков от замороженных активов
Минэкономразвития разработало схему избавления российских банков от активов, замороженных за границей. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, ведомство подготовило поправки для «снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств». Документ согласован другими министерствами, одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности и уже передан на рассмотрение в правительство.
Согласно законопроекту, банки смогут пройти процедуру нестандартной реорганизации, создав новое юрлицо и передав ему замороженные активы и пассивы по обязательствам перед зарубежными кредиторами. Организации смогут производить расчеты по долгам перед нерезидентами за счет замороженных активов, которые передадут новой компании.
Предполагается, что по новой схеме банки смогут отказаться от имущества, заблокированного из-за санкций, и обязательств перед физлицами и организациями из недружественных государств.
При этом отмечается, что переданные новому юрлицу активы и имущество банков не могут быть дороже, чем выводимые по аналогичной схеме пассивы. Стоимость активов сможет определять независимый оценщик.
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