РБК: Кабмин предложил освободить граждан от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам

Кабмин предложил освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, полученные при покупке акций или долей в российской компании у нерезидентов, простивших покупателям долг, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Также граждан предлагается освободить от НДФЛ, если нерезидент до конца года передал долг другой иностранной организации, которая впоследствии также простила обязательство.

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Накануне стало известно, что Минфин предложил сократить на 10% все незащищенные статьи расходов в бюджете 2024 года, при этом высвободившиеся средства могут перераспределить. С инициативой выступил министр финансов Антон Силуанов, который указал на увеличивающийся разрыв между доходами и расходами в бюджете.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил «Радиоточке НСН», что Минфин вынужден урезать на 10% «несоциальные» статьи бюджета, чтобы на фоне дефицита не прибегать к эмиссии денежных средств.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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