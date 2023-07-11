РБК: Кабмин предложил освободить граждан от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам

Кабмин предложил освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, полученные при покупке акций или долей в российской компании у нерезидентов, простивших покупателям долг, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Также граждан предлагается освободить от НДФЛ, если нерезидент до конца года передал долг другой иностранной организации, которая впоследствии также простила обязательство.