Уйдут в офшоры: Депутат Федоров признал бесполезным налог для богатых

«Я как член комитета по бюджету не понимаю, зачем эта инициатива нужна. Налогов это не прибавит, потому что, грубо говоря, таких людей в России нет, они есть только за границей. В результате этого процесса в бюджете денег не прибавится, а убавится. Зачем? У нас есть люди, которые столько зарабатывают, но они в офшорах. А если кто-то перевел заработки в Россию, после такой меры переведут их обратно в офшоры. То есть, доходы бюджета могут даже уменьшиться. Сейчас они платят 13%, а будут платить ноль. Это просто неграмотное предложение», - объяснил собеседник НСН.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что супербогатые люди есть во всех российских регионах, отдельных «претензий» к москвичам в виде налогов быть не должно.



