Уйдут в офшоры: Депутат Федоров признал бесполезным налог для богатых

Член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил в эфире НСН, что идея вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова только сократит поступления в бюджет. 

Увеличенная ставка НДФЛ для богатых граждан не пополнит российский бюджет, а уменьшит его, так как средства сразу будут переведены в офшоры, заявил депутат Госдумы от «Единой России, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с НСН.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20% для граждан, которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей. Он отметил, что «будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы». Федоров выступил против такой меры.

Налог на «Патрики»: Депутаты взялись за «богатых москвичей» и сверхприбыльные компании

«Я как член комитета по бюджету не понимаю, зачем эта инициатива нужна. Налогов это не прибавит, потому что, грубо говоря, таких людей в России нет, они есть только за границей. В результате этого процесса в бюджете денег не прибавится, а убавится. Зачем? У нас есть люди, которые столько зарабатывают, но они в офшорах. А если кто-то перевел заработки в Россию, после такой меры переведут их обратно в офшоры. То есть, доходы бюджета могут даже уменьшиться. Сейчас они платят 13%, а будут платить ноль. Это просто неграмотное предложение», - объяснил собеседник НСН.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что супербогатые люди есть во всех российских регионах, отдельных «претензий» к москвичам в виде налогов быть не должно.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:НалогГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры