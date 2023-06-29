Уйдут в офшоры: Депутат Федоров признал бесполезным налог для богатых
Член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил в эфире НСН, что идея вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова только сократит поступления в бюджет.
Увеличенная ставка НДФЛ для богатых граждан не пополнит российский бюджет, а уменьшит его, так как средства сразу будут переведены в офшоры, заявил депутат Госдумы от «Единой России, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с НСН.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20% для граждан, которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей. Он отметил, что «будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы». Федоров выступил против такой меры.
«Я как член комитета по бюджету не понимаю, зачем эта инициатива нужна. Налогов это не прибавит, потому что, грубо говоря, таких людей в России нет, они есть только за границей. В результате этого процесса в бюджете денег не прибавится, а убавится. Зачем? У нас есть люди, которые столько зарабатывают, но они в офшорах. А если кто-то перевел заработки в Россию, после такой меры переведут их обратно в офшоры. То есть, доходы бюджета могут даже уменьшиться. Сейчас они платят 13%, а будут платить ноль. Это просто неграмотное предложение», - объяснил собеседник НСН.
При этом заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Радиоточке НСН», что супербогатые люди есть во всех российских регионах, отдельных «претензий» к москвичам в виде налогов быть не должно.
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