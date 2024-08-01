Разворотнева назвала бессмысленным метод «альтернативной котельной» в Москве

Проблема с инвестициями в сфере теплоснабжения есть, прежде всего, в малых городах страны, напомнила в эфире НСН депутат Светлана Разворотнева. 

Вводить метод «альтернативной котельной» в Москве бессмысленно, сфера теплоснабжения и так привлекательна для инвесторов, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что правительство и власти Москвы обсуждают возможный запуск реформы теплоснабжения в столице, чтобы привлечь инвестиции в развитие отрасли. Один из вариантов – перевод Новой Москвы на модель, по которой инвестор вкладывает деньги в инфраструктуру, а взамен может увеличивать тариф выше инфляции. Отметается, что мэрия Москвы опасается резкого удорожания услуг: экономически обоснованная цена на 39% выше текущего тарифа. Разворотнева не увидела смысла в инициативе.

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«На сегодняшний день не более 20 регионов используют этот метод. Одним из первых был Алтайский край, не видела, чтобы использование таких подходов сильно нарастило инвестиции в отрасль. На мой взгляд, это абсолютно бессмысленное для Москвы решение. Во-первых, потому что сфера теплоснабжения привлекательна для инвесторов, особенно в крупных мегаполисах, таких как Москва. И без всяких альтернативных котельных инвесторы или эксплуатирующие организации с удовольствием вкладываются в модернизацию, расширение сети. Активная стройка, потребителей много, все эти вложения окупаются, можно получать хорошую прибыль», – сказала Разворотнева.

Она напомнила, что проблема с инвестициями в сфере теплоснабжения есть, прежде всего, в малых городах страны.

«Проблема с инвестициями существует на уровне малых городов, сельской местности, инвесторы туда не идут. Вообще, в любом тарифе, который устанавливается на коммунальный ресурс, может включаться инвестиционная составляющая. В Москве эти тарифы растут хорошими темпами в последнее время, учитывая потребность в расширении тепловых сетей», – добавила собеседница НСН.

Метод «альтернативной котельной» заработал в 2018 году. Инвестор вкладывает деньги в инфраструктуру, а взамен продает тепло по договорной цене, которая постепенно растет по графику до экономически обоснованного уровня. Инвестор может повышать цену на несколько процентов выше инфляции по согласованию с властями города, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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