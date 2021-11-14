Развеян миф вокруг покупки валюты в конце года

По его словам, рубль традиционно снижается перед Новым годом из-за всплеска бюджетных трат, которые нужно завершить до конца декабря, наступления пика объемов выплат предприятий по внешним долгам и увеличение спроса граждан страны на импортные товары и путешествия перед праздниками.

Как отметил эксперт, в последние два года перед Новым годом российская валюта укреплялась, как и в 2017 году. Отмечается, что в ближайшие месяцы поддержку курсу рубля окажут высокие цены на сырье.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что российский рубль может обвалиться из-за санкций и пандемии COVID-19 до Нового года.

