Развеян миф вокруг покупки валюты в конце года

Традиционно предновогодние месяцы — самые худшие для рубля в году, так как в данный период национальная валюта в среднем больше всего дешевеет к доллару, однако не в этот раз, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина.

Аналитик назвал условия для роста доллара до 100 рублей

По его словам, рубль традиционно снижается перед Новым годом из-за всплеска бюджетных трат, которые нужно завершить до конца декабря, наступления пика объемов выплат предприятий по внешним долгам и увеличение спроса граждан страны на импортные товары и путешествия перед праздниками.

Как отметил эксперт, в последние два года перед Новым годом российская валюта укреплялась, как и в 2017 году. Отмечается, что в ближайшие месяцы поддержку курсу рубля окажут высокие цены на сырье.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что российский рубль может обвалиться из-за санкций и пандемии COVID-19 до Нового года.

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ФОТО: pxhere.com
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