Развеян миф вокруг покупки валюты в конце года
Традиционно предновогодние месяцы — самые худшие для рубля в году, так как в данный период национальная валюта в среднем больше всего дешевеет к доллару, однако не в этот раз, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку Дмитрия Бабина.
По его словам, рубль традиционно снижается перед Новым годом из-за всплеска бюджетных трат, которые нужно завершить до конца декабря, наступления пика объемов выплат предприятий по внешним долгам и увеличение спроса граждан страны на импортные товары и путешествия перед праздниками.
Как отметил эксперт, в последние два года перед Новым годом российская валюта укреплялась, как и в 2017 году. Отмечается, что в ближайшие месяцы поддержку курсу рубля окажут высокие цены на сырье.
Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что российский рубль может обвалиться из-за санкций и пандемии COVID-19 до Нового года.
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