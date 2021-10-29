Аналитики: Рубль может обвалиться до Нового года

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что российский рубль может обвалиться из-за санкций и пандемии COVID-19 до Нового года, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Он отметил, что риски обвала отечественной валюты существуют уже сейчас, хотя цены на энергоресурсы и поддерживают ее. По словам аналитика, вмешательство Китая в ценообразование внутреннего рынка угля в среднем понизило фьючерсы на 12%.

«В каких-то случаях фьючерсы на уголь упали и на 30%. Это негативно отразилось на нефти, которая в последнее время все чаще рассматривается как товар-заменитель для дорогого газа и угля», - заметил Маслов.