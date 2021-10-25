Аналитик назвал условия для роста доллара до 100 рублей
Владимир Левченко отметил, что этого не произойдет в ближайшее время.
До конца года падение рубля не будет значительным, но в перспективе есть вероятность прийти к уровню доллара по 100 рублей, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в пресс-центре НСН.
«Падение курса рубля по образу и подобию 2008 года, когда рубль потерял к доллару около 50%, такое вполне может быть. Уровень в 100 рублей мы увидеть можем, но это точно не в этом году и для этого должно быть несколько факторов. Мы с большой долей вероятности столкнемся с достаточно резким и в кавычках неожиданным падением номинального объема потребления вообще всех сырьевых товаров. У людей просто не будет на это денег. Это заметный риск для рубля. Есть еще один очень важный фактор, который играет против рубля – это действия ЦБ. То, что сделал ЦБ в пятницу, резко подняв ставку на 0,75, что явилось шоком для рынка, на этом курс рубля резко вырос, но это привело к тому, что долговый рынок стал инверсионным», - отметил Левченко.
Вероятность того, что к концу года курс доллара приблизится к 100 рублям, не велика, хоть и отлична от нуля, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+37 930 / сут.
Умерли
232 тыс.+1 069 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+20 690 / сут.
- Стали известны самые закредитованные регионы РФ
- Сборная России по художественной гимнастике определилась с окончательным составом на ЧМ
- Гидрометцентр объявил Москве «желтый» уровень погодной опасности
- Школы не планируют переводить на удаленку после каникул
- «Газпром» объяснил снижение прокачки по газопроводу «Ямал - Европа»
- «Глупость». Титов раскритиковал идею увеличить стоимость проезда по платным дорогам
- На въезде в Севастополь установят блок-посты для проверки QR-кодов
- СМИ: власти Москвы не исключили продление нерабочих дней после 7 ноября
- Песков рассказал о механизмах правительства по мониторингу цен
- В Кремле выразили надежду на продолжение диалога с Молдавией по газу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru