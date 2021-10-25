Аналитик назвал условия для роста доллара до 100 рублей

До конца года падение рубля не будет значительным, но в перспективе есть вероятность прийти к уровню доллара по 100 рублей, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в пресс-центре НСН.

«Падение курса рубля по образу и подобию 2008 года, когда рубль потерял к доллару около 50%, такое вполне может быть. Уровень в 100 рублей мы увидеть можем, но это точно не в этом году и для этого должно быть несколько факторов. Мы с большой долей вероятности столкнемся с достаточно резким и в кавычках неожиданным падением номинального объема потребления вообще всех сырьевых товаров. У людей просто не будет на это денег. Это заметный риск для рубля. Есть еще один очень важный фактор, который играет против рубля – это действия ЦБ. То, что сделал ЦБ в пятницу, резко подняв ставку на 0,75, что явилось шоком для рынка, на этом курс рубля резко вырос, но это привело к тому, что долговый рынок стал инверсионным», - отметил Левченко.

Вероятность того, что к концу года курс доллара приблизится к 100 рублям, не велика, хоть и отлична от нуля, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.

