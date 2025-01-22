В России в 2024 году самым подорожавшим продуктом стал картофель

Объем закупок на столичном портале поставщиков в 2024 году превысил 120 млрд рублей Столичные власти приняли решение реорганизовать бывшую промзону «Курьяново» Два жилых комплекса по программе реновации построены в ЮВАО Свыше 12 тысяч новых семей образовано в Москве в 2024 году на площадках проекта «Новые адреса счастья» Более 50 культурных площадок столицы проведут мероприятия ко Дню студента