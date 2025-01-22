В России в 2024 году самым подорожавшим продуктом стал картофель
22 января 202511:29
Картофель в России стал самым подорожавшим продуктом в 2024 году, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Овощ подорожал на 92% к уровню декабря 2023 года. На втором и третьем месте оказались сливочное масло и красная икра. При этом самым подешевевшим продуктом стали яйца, цена которых снизилась на 11% год к декабрю 2023 года.
Ранее Белоруссия ограничила вывоз картофеля за пределы республики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru