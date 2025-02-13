«Разгребут проблему»: Цены на топливо не взлетят из-за проблем с отправкой цистерн
Нефтяники и РЖД будут «валить» друг на друга вину, но в итоге регуляторы надавят, и отгрузка улучшится, отметил в эфире НСН Игорь Юшков.
Россияне не заметят роста цен на топливо из-за проблемы с отправкой груженых цистерн у нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что нефтяники столкнулись с отказами ОАО РЖД в приеме груженых цистерн с НПЗ. В ряде случаев, по данным участников рынка и логистов, к перевозке не принимается свыше 40% объема суточной погрузки. Нефтяники говорят об угрозе срыва поставок на внутренний рынок, в ОАО РЖД настаивают, что основная причина невыполнения плана – непредъявление груза к перевозке: это подтверждается отметками грузоотправителя в системе суточного планирования. Юшков отметил, что ситуация не повлияет на цены на бирже.
«Даже на бирже сейчас цена снижается, ситуация уже стабилизировалась. Просто нефтяники хотят показать Федеральной антимонопольной службе (ФАС), что дело не в них. Что это не они намеренно не поставляют на внутренний рынок, а просто РЖД не может довезти то, что они готовы отгрузить. Поэтому, конечно, потребителям здесь бояться нечего. Тем более основные перевозки – это все-таки дизельное топливо, которое в том числе идет на экспорт. Поэтому, думаю, что конечный потребитель роста цен не заметит», - сказал Юшков.
Он отметил, что нефтяники и РЖД будут «валить друг на друга» вину, но в итоге регуляторы надавят, и отгрузка улучшится.
«Здесь нефтяники вполне могут указывать на то, что это не нам надо запрещать (экспорт бензина – ред. НСН), а надо с РЖД поработать, чтобы они быстрее отвозили. А РЖД может ссылаться на нехватку не вагонов, а, по сути, пропускной способности, на затоваривание, что нефтяники не указывают, куда везти нужно нефтепродукты, когда сдают цистерны в общую сеть. В этом плане, конечно, все будут валить друг на друга, но я думаю, что для рынка угрозы как раз нет. Это вопрос регулирования и железной дороги, и экспорта бензина, и вообще топлива. Сейчас после того, как нефтяники привлекли внимание регуляторов к вопросу именно РЖД, то и РЖД начнет более активно разгребать эту проблему, и, соответственно, отгрузка улучшится», - добавил собеседник агентства.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство РФ и Минэнерго проработают предложение ФАС полностью запретить на месяц экспорт бензина из России, инициатива требует тщательного анализа. В пятницу, 7 февраля, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что готова инициировать обсуждение вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц. Мера, по мнению ФАС, должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона, передает «Радиоточка НСН».
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