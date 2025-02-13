«Разгребут проблему»: Цены на топливо не взлетят из-за проблем с отправкой цистерн

Нефтяники и РЖД будут «валить» друг на друга вину, но в итоге регуляторы надавят, и отгрузка улучшится, отметил в эфире НСН Игорь Юшков. 

Россияне не заметят роста цен на топливо из-за проблемы с отправкой груженых цистерн у нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что нефтяники столкнулись с отказами ОАО РЖД в приеме груженых цистерн с НПЗ. В ряде случаев, по данным участников рынка и логистов, к перевозке не принимается свыше 40% объема суточной погрузки. Нефтяники говорят об угрозе срыва поставок на внутренний рынок, в ОАО РЖД настаивают, что основная причина невыполнения плана – непредъявление груза к перевозке: это подтверждается отметками грузоотправителя в системе суточного планирования. Юшков отметил, что ситуация не повлияет на цены на бирже.

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«Даже на бирже сейчас цена снижается, ситуация уже стабилизировалась. Просто нефтяники хотят показать Федеральной антимонопольной службе (ФАС), что дело не в них. Что это не они намеренно не поставляют на внутренний рынок, а просто РЖД не может довезти то, что они готовы отгрузить. Поэтому, конечно, потребителям здесь бояться нечего. Тем более основные перевозки – это все-таки дизельное топливо, которое в том числе идет на экспорт. Поэтому, думаю, что конечный потребитель роста цен не заметит», - сказал Юшков.

Он отметил, что нефтяники и РЖД будут «валить друг на друга» вину, но в итоге регуляторы надавят, и отгрузка улучшится.

«Здесь нефтяники вполне могут указывать на то, что это не нам надо запрещать (экспорт бензина – ред. НСН), а надо с РЖД поработать, чтобы они быстрее отвозили. А РЖД может ссылаться на нехватку не вагонов, а, по сути, пропускной способности, на затоваривание, что нефтяники не указывают, куда везти нужно нефтепродукты, когда сдают цистерны в общую сеть. В этом плане, конечно, все будут валить друг на друга, но я думаю, что для рынка угрозы как раз нет. Это вопрос регулирования и железной дороги, и экспорта бензина, и вообще топлива. Сейчас после того, как нефтяники привлекли внимание регуляторов к вопросу именно РЖД, то и РЖД начнет более активно разгребать эту проблему, и, соответственно, отгрузка улучшится», - добавил собеседник агентства.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство РФ и Минэнерго проработают предложение ФАС полностью запретить на месяц экспорт бензина из России, инициатива требует тщательного анализа. В пятницу, 7 февраля, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что готова инициировать обсуждение вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц. Мера, по мнению ФАС, должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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