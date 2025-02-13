«Разгребут проблему»: Цены на топливо не взлетят из-за проблем с отправкой цистерн

Россияне не заметят роста цен на топливо из-за проблемы с отправкой груженых цистерн у нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что нефтяники столкнулись с отказами ОАО РЖД в приеме груженых цистерн с НПЗ. В ряде случаев, по данным участников рынка и логистов, к перевозке не принимается свыше 40% объема суточной погрузки. Нефтяники говорят об угрозе срыва поставок на внутренний рынок, в ОАО РЖД настаивают, что основная причина невыполнения плана – непредъявление груза к перевозке: это подтверждается отметками грузоотправителя в системе суточного планирования. Юшков отметил, что ситуация не повлияет на цены на бирже.